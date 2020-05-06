Больше 600 петербуржцев схлопотали штрафы в майские праздники

6 Май 2020 2020-05-06T19:09:36+03:00

676 петербуржцев получили административные протоколы за нарушение мер по коронавирусу и других противоэпидемиологических ограничений. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В первую половину майских праздников больше 600 петербуржцев схлопотали штрафы за то или иное нарушение ограничительных мер во время коронавируса. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отчитался, что чаще всего горожане гуляли в закрытых парках, скверах и других местах потенциально массового скопления людей, за что и получали административный протокол.

- С 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических ограничений. Из них 557 – за нарушение ограничительных мер по коронавирусу. В соответствии с законом штраф составляет 4 тысячи рублей. Однако помимо денежного взыскания уполномоченные сотрудники провели не одну сотню профилактических бесед. Протоколы же составляли в исключительных ситуация, когда жители Северной столицы осознанно нарушали, пренебрегая здоровьем окружающих, - сообщают в Смольном.

Итого с начала ограничительных мер на петербуржцев, нарушивших запреты по коронавирусу, составили почти 3,4 тысячи административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU