Самолет из Китая вернет домой в Петербург и Ленобласть 20 человек

6 Май 2020 2020-05-06T20:14:21+03:00

В Пулково прилетит самолет из Шанхая с 20 жителями Петербурга и Ленобласти на борту. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербург и Ленобласть возвращаются 20 человек из Шанхая. Для них организовали вывозной рейс до Пулково. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, самолет ожидают к 3 часам ночи. Затем он отправится в Москву, поскольку на борту находятся еще 108 москвичей. За возвращенцами из неблагополучной по коронавирусу страны обещают пристально следить.

- В Пулково прибывших пассажиров осмотрят медики и возьмут тесты на коронавирус. Багаж прилетевших жителей Петербурга и Ленобласти продезинфицируют, затем всем им вручат уведомление об обязательной самоизоляции на 2 недели. Домой туристы поедут на автобусах в сопровождении патруля ГИБДД. За соблюдением режима обязательной изоляции для всех прибывших из-за границы будут следить полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и врачи, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Напомним, что с недавнего времени Пулково работает в сокращенном режиме. Ночью здание аэропорта закрывается. Исключение делается только для специальных вывозных рейсов, с помощью которых россияне возвращаются домой.

ИСТОЧНИК KP.RU