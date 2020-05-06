2020-05-06T20:50:04+03:00
Общество

Любительница селфи, лежащая на краю крыши многоэтажки, возмутила жителей Кудрово

Компания молодежи хотела сделать эффектные селфи [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Любительница опасного селфи, лежащая на краю крыши многоэтажки, напугала жителей Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolifeЛюбительница опасного селфи, лежащая на краю крыши многоэтажки, напугала жителей Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolife
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В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись сомнительной самоизоляции компании молодежи, которая решила сделать опасные селфи на крыше многоэтажки, рискуя своей жизнью. Одна из девушек даже спустилась на козырек балкона на последнем этаже, эффектно легла, сделала снимок, а затем довольная вернулась на безопасное место.

Баловство компании заметила одна из жительниц соседнего дома. Она выложила видеозапись в сообществе, явно негодуя. С возмущениями согласились и другие подписчики.

- Естественный отбор. Не мешайте. Не осуждайте. Эволюция сама разберется.

- Сначала отжигают на подобных «фотосетах», а потом лежат в морге... От дурости и глупости.

- Это просто фоткаются, а могут найтись те, кто захочет там шашлыки, например, пожарить. Так что это проблема жильцов и УК – почему открыт выход на крышу!

Экстремалов осудили в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Экстремалов осудили в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Молодежь делает опасные селфи на крыше многоэтажки в Кудрово.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU

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