Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда

6 Май 2020 2020-05-06T21:09:15+03:00

В Ленобласти суд назначил предупреждение охотникам, убивших бобра во время соответствующего запрета по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчины раскаялись в том, что занимались законной охотой в запрещенное время ограничительных мер по коронавирусу

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В Ленобласти привлекли к административной ответственности двух мужчин, которые убили бобра. Оказалось, что они находились в пределах охотничьих угодий, но совсем не вовремя, поскольку позабыли о соответствующих запретах во время коронавируса. Все произошло на реке Задневка.

- Два гражданина передвигались с верховья реки в сторону деревни Витка на надувной лодке с мотором. Они имели при себе правильно оформленное охотничье оружие и тушку бобра. Таким образом, мужчины занимались незаконной охотничьей деятельностью в охотничьих угодьях в нарушение соответствующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на время распространения новой коронавирусной инфекции, - передает пресс-служба судов Ленобласти.

Охотники в итоге вину признали и раскаялись. Суд не стал их строго наказывать и назначил каждому предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU