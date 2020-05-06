2020-05-06T21:09:15+03:00
Общество

Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда

Мужчины раскаялись в том, что занимались законной охотой в запрещенное время ограничительных мер по коронавирусу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти суд назначил предупреждение охотникам, убивших бобра во время соответствующего запрета по коронавирусу.В Ленобласти суд назначил предупреждение охотникам, убивших бобра во время соответствующего запрета по коронавирусу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленобласти привлекли к административной ответственности двух мужчин, которые убили бобра. Оказалось, что они находились в пределах охотничьих угодий, но совсем не вовремя, поскольку позабыли о соответствующих запретах во время коронавируса. Все произошло на реке Задневка.

- Два гражданина передвигались с верховья реки в сторону деревни Витка на надувной лодке с мотором. Они имели при себе правильно оформленное охотничье оружие и тушку бобра. Таким образом, мужчины занимались незаконной охотничьей деятельностью в охотничьих угодьях в нарушение соответствующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на время распространения новой коронавирусной инфекции, - передает пресс-служба судов Ленобласти.

Охотники в итоге вину признали и раскаялись. Суд не стал их строго наказывать и назначил каждому предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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