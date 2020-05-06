Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда
В Ленобласти привлекли к административной ответственности двух мужчин, которые убили бобра. Оказалось, что они находились в пределах охотничьих угодий, но совсем не вовремя, поскольку позабыли о соответствующих запретах во время коронавируса. Все произошло на реке Задневка.
- Два гражданина передвигались с верховья реки в сторону деревни Витка на надувной лодке с мотором. Они имели при себе правильно оформленное охотничье оружие и тушку бобра. Таким образом, мужчины занимались незаконной охотничьей деятельностью в охотничьих угодьях в нарушение соответствующих мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на время распространения новой коронавирусной инфекции, - передает пресс-служба судов Ленобласти.
Охотники в итоге вину признали и раскаялись. Суд не стал их строго наказывать и назначил каждому предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU