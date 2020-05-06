Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО еще на три месяца

6 Май 2020 2020-05-06T21:27:30+03:00

Суд продлил заключение в СИЗО бывшему заместителю начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко. Фото: УФСИН по СПб и ЛО

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Бывшему заместителю начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял Колпинский районный суд. Напомним, следователи обвиняют Сергея Мойсеенко в получении взятки размером больше 388,5 млн рублей во время строительства «Крестов-2» в Колпино.

- Срок заключения в СИЗО продлится минимум по 11 августа 2020 года. Адвокаты просили суд в удовлетворении ходатайства отказать, а также немедленно освободить Мойсеенко из-под стражи, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку через посредника от подрядчика, занимавшегося строительством СИЗО в Колпино. Ранее «Комсомолка» подробно рассказала детали громкой истории с убийством, которая развернулась при возведении «Крестов-2». Сейчас Мойсеенко грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU