2020-05-06T21:27:30+03:00
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО еще на три месяца

Следователи считают, что Сергей Мойсеенко получил 388,5 млн рублей при строительстве «Крестов-2»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд продлил заключение в СИЗО бывшему заместителю начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко. Фото: УФСИН по СПб и ЛОСуд продлил заключение в СИЗО бывшему заместителю начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко. Фото: УФСИН по СПб и ЛО
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Бывшему заместителю начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продлили меру пресечения в виде заключения под стражу. Такое решение принял Колпинский районный суд. Напомним, следователи обвиняют Сергея Мойсеенко в получении взятки размером больше 388,5 млн рублей во время строительства «Крестов-2» в Колпино.

- Срок заключения в СИЗО продлится минимум по 11 августа 2020 года. Адвокаты просили суд в удовлетворении ходатайства отказать, а также немедленно освободить Мойсеенко из-под стражи, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку через посредника от подрядчика, занимавшегося строительством СИЗО в Колпино. Ранее «Комсомолка» подробно рассказала детали громкой истории с убийством, которая развернулась при возведении «Крестов-2». Сейчас Мойсеенко грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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