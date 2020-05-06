Мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия» у Московского парка Победы

6 Май 2020 2020-05-06T21:57:48+03:00

Водитель легковушки поворачивал, и в этот момент в машину на полной скорости врезался мотоцикл [видео]

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6 мая около 20:00 на Московском проспекте мотоциклист на полной скорости влетел в «Дэу Нексия» и тут же погиб. Все произошло возле дома №190 рядом с парком Победы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте трагедии.

- За рулем «Дэу Нексия» сидел мужчина 1990 года рождения. Он совершил столкновение с мотоциклистом 1975 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы средней степени тяжести. Мужчина, управлявший мотоциклом, скончался на месте от полученных травм, - коротко сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки отделался травмами средней степени тяжести. Фото: vk.com/dorinspb

Судя по видеозаписи смертельной аварии, легковушка внезапно поворачивала налево с крайнего правого ряда. К этому маневру не был готов мотоциклист, который не успел нажать на тормоз или хотя бы попытаться увернуться. Виновника страшного ДТП в ГИБДД пока не определили.

Мотоциклист насмерть разбился на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, влетев в легковушку.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU