2020-05-06T22:22:41+03:00
Общество

«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса

Экипировку будут использовать как сменную одежду для работы в чистой зоне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" передал больнице имени Семашко клубную экипировку, чтобы ее использовали как сменную одежду во время лечения больных с коронавирусом."Зенит" передал больнице имени Семашко клубную экипировку, чтобы ее использовали как сменную одежду во время лечения больных с коронавирусом.Фото: Илья СМИРНОВ
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Футбольный клуб «Зенит» сделал щедрый подарок для городской больницы имени Семашко, в которой ранее начали лечить больных с новой коронавирусной инфекцией. Сотрудникам медучреждения вручат разнообразную спортивную экипировку, которая пойдет на дело, а не для игр или щегольства.

- В отделение, перепрофилированное под лечение пациентов с коронавирусом, пожертвованы 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок. Их будут использовать в качестве сменной одежды медицинского персонала для работы в чистой зоне, - рассказывают в пресс-службе «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые не раз совершали благородные поступки во время режима самоизоляции по коронавирусу в Санкт-Петербурге. На какое-то время даже сам Андрей Аршавин стал курьером по доставке еды маломобильным и пожилым болельщикам «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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