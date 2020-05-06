Бобров-работяг заметили в Рыбацком

6 Май 2020 2020-05-06T22:54:56+03:00

Некоторые из них строят плотину в речке Мурзинке [фото]

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В Рыбацком местные жители наткнулись на подпиленные бобрами деревья у речки Мурзинки, которая является левым притоком Невы. Самих грызунов там видят частенько.

- Деревья доживают последние дни. Бобры, живущие у реки Мурзинки, строят запруду. У кого есть фото самих бобров? - написал один из горожан в группе «Рыбацкое – наш район!» во «Вконтакте».

Грызуны облюбовали деревья возле речки Мурзинки. Фото: vk.com/public31967057

В ответ другие местные жители начали массово делиться фотографиями бобров и обработанных деревьев. Оказалось, за весну грызуны неплохо поработали. В Мурзинке они обосновались надолго. А одного из зубастых смельчаков видели в Неве, проплывающим у Большого Обуховского моста. Бобр стремительно плыл куда-то, прихватив с собой увесистую длинную ветку.

Трудяги охотно позируют перед очевидцами. Фото: vk.com/public31967057

- Не думал, что в реке Мурзинке что-то или кто-то может выжить. Бобры, так держать! – посмеялся один из горожан.

Фото: vk.com/public31967057

ИСТОЧНИК KP.RU