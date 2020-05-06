Бобров-работяг заметили в Рыбацком
В Рыбацком местные жители наткнулись на подпиленные бобрами деревья у речки Мурзинки, которая является левым притоком Невы. Самих грызунов там видят частенько.
- Деревья доживают последние дни. Бобры, живущие у реки Мурзинки, строят запруду. У кого есть фото самих бобров? - написал один из горожан в группе «Рыбацкое – наш район!» во «Вконтакте».
Грызуны облюбовали деревья возле речки Мурзинки. Фото: vk.com/public31967057
В ответ другие местные жители начали массово делиться фотографиями бобров и обработанных деревьев. Оказалось, за весну грызуны неплохо поработали. В Мурзинке они обосновались надолго. А одного из зубастых смельчаков видели в Неве, проплывающим у Большого Обуховского моста. Бобр стремительно плыл куда-то, прихватив с собой увесистую длинную ветку.
Трудяги охотно позируют перед очевидцами. Фото: vk.com/public31967057
- Не думал, что в реке Мурзинке что-то или кто-то может выжить. Бобры, так держать! – посмеялся один из горожан.
Фото: vk.com/public31967057
ИСТОЧНИК KP.RU