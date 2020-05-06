Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память

6 Май 2020 2020-05-06T23:32:37+03:00

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В Петербурге скончался 73-летний геймер, который записывал прохождения видеоигр и публиковал их на своем канале под названием Neolux Neolux в YouTube. За всю карьеру блогера ему удалось собрать почти 22 тысячи подписчиков. О смерти деда Николая (как его звали поклонники) сообщил его сын в фанатской группе во «Вконтакте».

- Папа, ты был прекрасен и раним, и жизнь твоя была ведь не всегда так гладка, но ты прошел ее и не один. Прошу прощенья, если что не так, но ты поверь, мы будем тебя помнить, - написал сын геймера-ветерана.

Дед Николай в свои последние дни концентрировался на прохождении легендарных "Ведьмака" и Dark Souls. Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Николай специализировался на прохождении сложнейших японских игр вроде Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh, в которых игрок часто погибает в борьбе с врагами, но постепенно учится на своих ошибках и дает отпор. Благодаря усидчивости, харизме и мастерству его и полюбило молодое поколение. Теперь фанаты активно пишут разработчикам указанных игр, чтобы имя Николая увековечили в качестве «пасхального яйца» (секретного послания – Прим. ред.) в следующем проекте японцев.

Николай начинал и заканчивал свои видео фразой приветственной фразой "Всем ОК!". Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Новость о геймере-ветеране уже подхватили некоторые зарубежные СМИ. Вдобавок публикацию с просьбой поддержать Николая активно продвигают на популярном новостном сайте Reddit.

ИСТОЧНИК KP.RU