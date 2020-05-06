2020-05-06T23:32:37+03:00
Общество

Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память

Дед Николай вел канал на YouTube, где проходил сложнейшие видеоигры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фанаты 73-летнего геймера-ветеран из Петербурга, проходившего видеоигры на YouTube, просят увековечить его память. Фото: vk.com/neoluxneoluxФанаты 73-летнего геймера-ветеран из Петербурга, проходившего видеоигры на YouTube, просят увековечить его память. Фото: vk.com/neoluxneolux
Изменить размер текста:

В Петербурге скончался 73-летний геймер, который записывал прохождения видеоигр и публиковал их на своем канале под названием Neolux Neolux в YouTube. За всю карьеру блогера ему удалось собрать почти 22 тысячи подписчиков. О смерти деда Николая (как его звали поклонники) сообщил его сын в фанатской группе во «Вконтакте».

- Папа, ты был прекрасен и раним, и жизнь твоя была ведь не всегда так гладка, но ты прошел ее и не один. Прошу прощенья, если что не так, но ты поверь, мы будем тебя помнить, - написал сын геймера-ветерана.

Дед Николай в свои последние дни концентрировался на прохождении легендарных "Ведьмака" и Dark Souls. Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Дед Николай в свои последние дни концентрировался на прохождении легендарных "Ведьмака" и Dark Souls. Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Николай специализировался на прохождении сложнейших японских игр вроде Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh, в которых игрок часто погибает в борьбе с врагами, но постепенно учится на своих ошибках и дает отпор. Благодаря усидчивости, харизме и мастерству его и полюбило молодое поколение. Теперь фанаты активно пишут разработчикам указанных игр, чтобы имя Николая увековечили в качестве «пасхального яйца» (секретного послания – Прим. ред.) в следующем проекте японцев.

Николай начинал и заканчивал свои видео фразой приветственной фразой "Всем ОК!". Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Николай начинал и заканчивал свои видео фразой приветственной фразой "Всем ОК!". Фото: Youtube / канал Neolux Neolux

Новость о геймере-ветеране уже подхватили некоторые зарубежные СМИ. Вдобавок публикацию с просьбой поддержать Николая активно продвигают на популярном новостном сайте Reddit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса
Мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия» у Московского парка Победы
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО еще на три месяца
Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда
Любительница селфи, лежащая на крае крыши многоэтажки, возмутила жителей Кудрово
Самолет из Китая вернет домой в Петербург и Ленобласть 20 человек
Лаборатории Петербурга стали использовать новейший метод диагностики коронавируса
Больше 600 петербуржцев схлопотали штрафы в майские праздники
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как пройдет празднование 9 мая в городе
Бывшую стройплощадку дамбы в Горской начали освобождать под строительство тематического парка
«Пробили дно»: Индекс самоизоляции 6 мая в Петербурге падал до 1.8 балла
На трассе «Скандинавия» начали разбирать мост через реку Птичья
Больше 40 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за два дня
Директора «Метростроя» внезапно отпустили под домашний арест до 9 мая
КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге с 7 мая 2020 года
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг