2020-05-06T23:55:21+03:00
Общество

Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице

Восемь человек лежат в тяжелом состоянии, а четверо находятся на искусственной вентиляции легких
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге больше 190 медработников, заболевших коронавирусом, находятся в Боткинской больнице.В Петербурге больше 190 медработников, заболевших коронавирусом, находятся в Боткинской больнице.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Глава комитета по здрвоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что в Боткинской больнице, по данным на 6 мая, больше 190 медработников лечатся от коронавируса. По словам чиновника, восемь человек из этого числа лежат в тяжелом состоянии здоровья, а четверо и вовсе находятся на искусственной вентиляции легких.

- Наши медицинские работники находятся в группе риска, участники которой с наибольшей вероятностью могут заразиться коронавирусом. Да, мы испытываем трудности, но уже сейчас выходят с больничных листов сотрудники медучреждений, заболевшие в марте и апреле. Мы их очень ждем, и они нам очень нужны, - сообщил Дмитрий Лисовец в эфире телевизионной программы «Петербург против коронавируса».

Напомним, сейчас в Северной столице принимают больных с COVID-19 уже 16 стационаров, которые рассчитаны на 5 833 пациента. Кроме того, 25 городских лабораторий стали использовать новейший метод диагностики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах
Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса
Мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия» у Московского парка Победы
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО еще на три месяца
Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда
Любительница селфи, лежащая на крае крыши многоэтажки, возмутила жителей Кудрово
Самолет из Китая вернет домой в Петербург и Ленобласть 20 человек
Лаборатории Петербурга стали использовать новейший метод диагностики коронавируса
Больше 600 петербуржцев схлопотали штрафы в майские праздники
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как пройдет празднование 9 мая в городе
Бывшую стройплощадку дамбы в Горской начали освобождать под строительство тематического парка
«Пробили дно»: Индекс самоизоляции 6 мая в Петербурге падал до 1.8 балла
На трассе «Скандинавия» начали разбирать мост через реку Птичья
Больше 40 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за два дня
Директора «Метростроя» внезапно отпустили под домашний арест до 9 мая
КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге с 7 мая 2020 года
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг