Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице

6 Май 2020 2020-05-06T23:55:21+03:00

Восемь человек лежат в тяжелом состоянии, а четверо находятся на искусственной вентиляции легких

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Глава комитета по здрвоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что в Боткинской больнице, по данным на 6 мая, больше 190 медработников лечатся от коронавируса. По словам чиновника, восемь человек из этого числа лежат в тяжелом состоянии здоровья, а четверо и вовсе находятся на искусственной вентиляции легких.

- Наши медицинские работники находятся в группе риска, участники которой с наибольшей вероятностью могут заразиться коронавирусом. Да, мы испытываем трудности, но уже сейчас выходят с больничных листов сотрудники медучреждений, заболевшие в марте и апреле. Мы их очень ждем, и они нам очень нужны, - сообщил Дмитрий Лисовец в эфире телевизионной программы «Петербург против коронавируса».

Напомним, сейчас в Северной столице принимают больных с COVID-19 уже 16 стационаров, которые рассчитаны на 5 833 пациента. Кроме того, 25 городских лабораторий стали использовать новейший метод диагностики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU