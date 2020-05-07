2020-05-07T00:25:22+03:00
Дом. Семья

Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам

Сотрудники зоопарка показали будни обитателей, которые все-таки скучают по людям [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Животные Ленинградского зоопарка передали привет жителям Петербурга. Фото: instagram.com/spbzooparkЖивотные Ленинградского зоопарка передали привет жителям Петербурга. Фото: instagram.com/spbzoopark
Изменить размер текста:

В Ленинградском зоопарке рассказали о буднях своих обитателей, которые слегка тоскуют по посетителям. Животные передали горожанам своеобразный привет, позируя на камеру. Жираф Соня, например, наконец-то вышла на прогулку, как только увидела теплое солнышко. А вот белая медведица Хаарчаана вовсю кушает вкусную рыбку и ныряет за ней в свой любимый бассейн.

Каждый из обитателей развлекает себя во время карантина по-своему. Фото: instagram.com/spbzoopark

Каждый из обитателей развлекает себя во время карантина по-своему. Фото: instagram.com/spbzoopark

- Наши кенгуру тоже греются на солнце вместе с малышом. Обезьяны теперь потихоньку перебираются в уличные вольеры. Сурки уже загорают. Выдра привычно вытирается об землю после купания. Валлийские овцы приветствуют вас фирменным «беее». А зайцы-беляки практически потемнели! – рассказывают сотрудники зоопарка.

Всем животным однозначно понравились теплые и солнечные майские деньки. Фото: instagram.com/spbzoopark

Всем животным однозначно понравились теплые и солнечные майские деньки. Фото: instagram.com/spbzoopark

Ранее «Комсомолка» выяснила, как обитателей Ленинградского зоопарка развлекают во время карантина по коронавирусу. Животным устраивают разнообразные «вкусные» головоломки и игры, а также слегка занимаются с ними дрессировкой.

Животный мир зоопарка не спит. Фото: instagram.com/spbzoopark

Животный мир зоопарка не спит. Фото: instagram.com/spbzoopark

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах
Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса
Мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия» у Московского парка Победы
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО еще на три месяца
Убийцы бобра в Ленобласти отделались предупреждением от суда
Любительница селфи, лежащая на крае крыши многоэтажки, возмутила жителей Кудрово
Самолет из Китая вернет домой в Петербург и Ленобласть 20 человек
Лаборатории Петербурга стали использовать новейший метод диагностики коронавируса
Больше 600 петербуржцев схлопотали штрафы в майские праздники
Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, как пройдет празднование 9 мая в городе
Бывшую стройплощадку дамбы в Горской начали освобождать под строительство тематического парка
«Пробили дно»: Индекс самоизоляции 6 мая в Петербурге падал до 1.8 балла
На трассе «Скандинавия» начали разбирать мост через реку Птичья
Больше 40 пьяных водителей поймали в Петербурге и Ленобласти за два дня
Директора «Метростроя» внезапно отпустили под домашний арест до 9 мая
КАД полностью перекроют на сутки в Санкт-Петербурге с 7 мая 2020 года
Полиция задержала предполагаемого организатора большой вечеринки у «Газпром Арены»
Кошку, просидевшую пять дней в дупле на дереве, спасли в Ленинградской области
Следком объявил в розыск пранкера, сорвавшего дистанционные уроки у школьников
У 4 сотрудников «Водоканала» обнаружен коронавирус в Санкт-Петербурге
Распылители для блокировки неприятных запахов включены на полигоне «Северный» в Санкт-Петербурге
Небольшой дождь пройдет в Ленинградской области в четверг