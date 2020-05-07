Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам

7 Май 2020 2020-05-07T00:25:22+03:00

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В Ленинградском зоопарке рассказали о буднях своих обитателей, которые слегка тоскуют по посетителям. Животные передали горожанам своеобразный привет, позируя на камеру. Жираф Соня, например, наконец-то вышла на прогулку, как только увидела теплое солнышко. А вот белая медведица Хаарчаана вовсю кушает вкусную рыбку и ныряет за ней в свой любимый бассейн.

Каждый из обитателей развлекает себя во время карантина по-своему. Фото: instagram.com/spbzoopark

- Наши кенгуру тоже греются на солнце вместе с малышом. Обезьяны теперь потихоньку перебираются в уличные вольеры. Сурки уже загорают. Выдра привычно вытирается об землю после купания. Валлийские овцы приветствуют вас фирменным «беее». А зайцы-беляки практически потемнели! – рассказывают сотрудники зоопарка.

Всем животным однозначно понравились теплые и солнечные майские деньки. Фото: instagram.com/spbzoopark

Ранее «Комсомолка» выяснила, как обитателей Ленинградского зоопарка развлекают во время карантина по коронавирусу. Животным устраивают разнообразные «вкусные» головоломки и игры, а также слегка занимаются с ними дрессировкой.

Животный мир зоопарка не спит. Фото: instagram.com/spbzoopark

ИСТОЧНИК KP.RU