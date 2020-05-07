Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах

7 Май 2020 2020-05-07T01:23:28+03:00

Отца и сына будут судить за хранение взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Двух петербуржцев обвинили в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по нескольким уголовным статьям за то, что они забирали к себе домой различные опасные находки, найденные при раскопках на знаменитых Синявских высотах, где велись жесточайшие бои во время Великой Отечественной войны. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении отца и сына. Оказалось, данное увлечение сходило им с рук почти три года.

- Следствие установило, что отец и сын в процессе преступной деятельности с октября 2016 года по апрель 2019 года, завладели и впоследствии хранили по местам своего проживания взрывчатые вещества и взрывные устройства различных видов, боеприпасы и основные части огнестрельного оружия. Все это они находили в ходе проведения раскопок у мемориала «Синявинские высоты», действуя группой лиц по предварительному сговору, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Уголовное дело отправилось в суд для рассмотрения по существу. Если вину семьи докажут, то вряд ли отцу и сыну удастся избежать нескольких лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU