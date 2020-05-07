Погода на 7 мая в Санкт-Петербурге: Холодный ветер и облачно

7 Май 2020 2020-05-07T07:46:53+03:00

Погода в Петербурге будет теплая и облачная Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Минувший день выдался в Санкт-Петербурге очень жарким и «выгнал» на улицу очень много людей. В четверг, 7 мая 2020 года, в Северной столице снова будет тепло, однако температура воздуха не должна подняться выше 13 градусов. Возможно это повлияет на решение горожан остаться дома и сохранять режим самоизоляции.

- 7 мая в Петербурге будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура ночью опускалась до плюс 4-6 градусов, днем поднимется до 11-13 градусов тепла, - сообщил ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Ленинградской области ожидается примерно такая же погода. Однако по региону вероятно пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 9-14 градусов.

Такая погода сохранится в Петербурге на ближайшие дни: 8 и 9 мая в Петербурге ожидается 12-16 градусов тепла, направление ветра сменится на западное и южное.

ИСТОЧНИК KP.RU