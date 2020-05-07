Автомобиль насмерть сбил парня на дороге под Гатчиной и скрылся с места

7 Май 2020 2020-05-07T08:18:35+03:00

Авто насмерть сбило человека и скрылось с места ДТП под Гатчиной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Смертельная авария произошла рано утром в четверг, 7 мая 2020 года, в Ленинградской области. Около 5 часов утра на трассе Рошаля-Черново—Учхоз автомобиль наехал на парня, который шел вдоль дороги. Однако водитель не остановился, а дал по газам и скрылся с места ДТП.

- 7 мая 2020 года около 5 утра в Гатчинском районе на 4 километре дороги Рошаля-Черново—Учхоз при неустановленных обстоятельствах неизвестный автомобиль наехал на мужчину 1996 года рождения, который шел в неизвестном направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате, 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте еще до приезда «кареты» скорой помощи.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку для того, чтобы установить автомобиль, который сбил человека.

ИСТОЧНИК KP.RU