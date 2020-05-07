«Вежливый» насильник надругался над школьницей за гаражами в Санкт-Петербурге

7 Май 2020 2020-05-07T08:51:51+03:00

Также мужчина украл у девочки телефон и деньги

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В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании. В ночь на среду, 7 мая 2020 года, в правоохранительные органы обратилась 44-летняя женщина, работающая медсестрой в детской больнице, и рассказала, что ее дочь-подростка изнасиловал неизвестный мужчина.

- По рассказу заявительницы, инцидент произошел с ее дочерью 2004 года рождения. Около 19 часов 6 мая возле гаражей у дома 92 по Большому проспекту Васильевского острова к ней подошел неизвестный мужчина, который вежливо представился «Сергеем», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После этого мужчина схватил школьницу и изнасиловал ее. Когда он ушел, девочка обнаружила, что у нее пропал смартфон, карта банка, а также 2 тысячи рублей наличными деньгами.

Пострадавшая описала своего обидчика: это был парень лет 25, около 180 сантиметров ростом, обычного телосложения, одет был в спортивный костюм синего или черного цвета.

На данный момент по факту заявления проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU