2020-05-07T11:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим ограничений в Санкт-Петербурге могут продлить до 1 июня 2020 года

По словам экспертов, продлевать режим ограничений в Санкт-Петербурге до 1 июня могут из-за текущей динамики заболеваемости
Сергей ВОЛЧКОВ
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Карантинные ограничения в Санкт-Петербурге могут продлиться как минимум до конца мая.Карантинные ограничения в Санкт-Петербурге могут продлиться как минимум до конца мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После 12 мая петербуржцев с большой долей вероятности ждет очередное продление режима самоизоляции. Виной всему — низкий индекс самоизоляции и беспощадная статистика, согласно которой город еще не вышел на пик эпидемии коронавируса. Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков рассказал «Комсомолке», что режим ограничений в Санкт-Петербурге могут продлить до 1 июня 2020 года.

– Скорее всего, с учетом динамики распространения коронавирусной инфекции, ограничения в Санкт-Петербурге продлят до конца мая 2020 года, – констатирует эксперт. – Что будет дальше – сказать пока трудно. Мы начнем получать подтверждения нашей самоизоляции и самодисциплины на «майских каникулах». Возможно, все же возникнет необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации – глобально, по всей стране, или же локально, в самых проблемных регионах.

Напомним: по словам экспертов, пик эпидемии в Санкт-Петербурге должен прийтись на 24-29 мая. Общее количество заболевших в Северной столице, судя по текущей динамике, может составить около 7 500 - 8 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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