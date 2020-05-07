20 жителей Петербурга и Ленобласти прилетели ночью вывозным рейсом из Китая

7 Май 2020 2020-05-07T10:16:03+03:00

В Петербурге встретили очередной вывозной рейс. На этот раз из Шанхая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего на борту лайнера из Шанхая находились 128 человек

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Очередной, пятый за последние четыре дня вывозной рейс, встречали в Петербургском аэропорту Пулково. На этот раз самолет «Аэрофлота» вывез россиян из одного из крупнейших городов Китая. На борту лайнера Шанхай-Петербург находились больше 120 человек, честь из которых сошли с трапа в Северной столице.

- На борту рейса из Шанхая 128 россиян. 20 из них – жители Петербурга и Ленинградской области, они покинут самолет в Пулково, остальные полетят дальше, в Москву, - сообщала пресс-служба Смольного.

Судя по онлайн-табло Пулково, самолет сел в городе на Неве около 1:30 7 мая. В терминале пассажиров уже ждали сотрудники Роспотребнадзора, представители петербургской администрации и стражи порядка.

У всех прилетевших проверили температуру, каждому выдали предписание об обязательном 14-дневном карантине. Багаж пассажиров отправили на дезинфекцию.

Те, кто сможет, самоизолируются дома, а других отправят в обсерваторы на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец» в Репино.

Как пишет «КП-Челябинск», в Петербурге также могли остаться на карантин прилетевшие из Шанхая жители этого уральского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU