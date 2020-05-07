2020-05-07T10:16:03+03:00
Общество

20 жителей Петербурга и Ленобласти прилетели ночью вывозным рейсом из Китая

Всего на борту лайнера из Шанхая находились 128 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге встретили очередной вывозной рейс. На этот раз из Шанхая.В Петербурге встретили очередной вывозной рейс. На этот раз из Шанхая.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Очередной, пятый за последние четыре дня вывозной рейс, встречали в Петербургском аэропорту Пулково. На этот раз самолет «Аэрофлота» вывез россиян из одного из крупнейших городов Китая. На борту лайнера Шанхай-Петербург находились больше 120 человек, честь из которых сошли с трапа в Северной столице.

- На борту рейса из Шанхая 128 россиян. 20 из них – жители Петербурга и Ленинградской области, они покинут самолет в Пулково, остальные полетят дальше, в Москву, - сообщала пресс-служба Смольного.

Судя по онлайн-табло Пулково, самолет сел в городе на Неве около 1:30 7 мая. В терминале пассажиров уже ждали сотрудники Роспотребнадзора, представители петербургской администрации и стражи порядка.

У всех прилетевших проверили температуру, каждому выдали предписание об обязательном 14-дневном карантине. Багаж пассажиров отправили на дезинфекцию.

Те, кто сможет, самоизолируются дома, а других отправят в обсерваторы на базе пансионатов «Заря» и «Балтиец» в Репино.

Как пишет «КП-Челябинск», в Петербурге также могли остаться на карантин прилетевшие из Шанхая жители этого уральского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области
Одного из пропавших рыбаков в Ленинградской области нашли в тростнике
Еще 63 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года составило 4 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года: Сразу 15 человек заболели
Над Петербургом прошла генеральная репетиция воздушного парада к 9 мая
Более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Бизнесмен выстрелил в юриста возле его дома в Санкт-Петербурге
20 жителей Петербурга и Ленобласти прилетели ночью вывозным рейсом из Китая
Режим ограничений в Санкт-Петербурге могут продлить до 1 июня 2020 года
Целая семья заболела из-за плесени в жилом доме в Ленинградской области
Полиция разыскивает женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле
«Вежливый» насильник надругался над школьницей за гаражами в Санкт-Петербурге
Автомобиль насмерть сбил парня на дороге под Гатчиной и скрылся с места
Погода на 7 мая в Санкт-Петербурге: Холодный ветер и облачно
Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах
Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса