2020-05-07T10:24:04+03:00
Происшествия

Бизнесмен выстрелил в юриста возле его дома в Санкт-Петербурге

Полиция разбирается в причинах конфликта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина выстрелил в помощника юриста в Санкт-ПетербургеМужчина выстрелил в помощника юриста в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге рабочие отношения двух мужчин дошли до предела и выстрела. Днем в среду, 6 мая 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Подвойского, в Невском районе, человек получил огнестрельное ранение.

- Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что около 15 часов, 6 мая, возле дома 22 по Товарищескому проспекту между 39-летним мужчиной, работающим помощником юриста компании, занимающейся офисами, и живущим в этом доме, а также 53-летним генеральным директором другой фирмы произошел конфликт, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен оказался у дома своего оппонента и выстрелил ему в руку из своего травматического пистолета «Оса». Оружие у мужчины находится с разрешением с 2016 года.

Прибывшие на место врачи «скорой» оказали пострадавшему медицинскую помощь. от госпитализации он отказался.

Полиция изъяла у предпринимателя пистолет и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области
Одного из пропавших рыбаков в Ленинградской области нашли в тростнике
Еще 63 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года составило 4 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года: Сразу 15 человек заболели
Над Петербургом прошла генеральная репетиция воздушного парада к 9 мая
Более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Бизнесмен выстрелил в юриста возле его дома в Санкт-Петербурге
20 жителей Петербурга и Ленобласти прилетели ночью вывозным рейсом из Китая
Режим ограничений в Санкт-Петербурге могут продлить до 1 июня 2020 года
Целая семья заболела из-за плесени в жилом доме в Ленинградской области
Полиция разыскивает женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле
«Вежливый» насильник надругался над школьницей за гаражами в Санкт-Петербурге
Автомобиль насмерть сбил парня на дороге под Гатчиной и скрылся с места
Погода на 7 мая в Санкт-Петербурге: Холодный ветер и облачно
Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах
Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса