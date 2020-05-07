Бизнесмен выстрелил в юриста возле его дома в Санкт-Петербурге

7 Май 2020 2020-05-07T10:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге рабочие отношения двух мужчин дошли до предела и выстрела. Днем в среду, 6 мая 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Подвойского, в Невском районе, человек получил огнестрельное ранение.

- Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что около 15 часов, 6 мая, возле дома 22 по Товарищескому проспекту между 39-летним мужчиной, работающим помощником юриста компании, занимающейся офисами, и живущим в этом доме, а также 53-летним генеральным директором другой фирмы произошел конфликт, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Бизнесмен оказался у дома своего оппонента и выстрелил ему в руку из своего травматического пистолета «Оса». Оружие у мужчины находится с разрешением с 2016 года.

Прибывшие на место врачи «скорой» оказали пострадавшему медицинскую помощь. от госпитализации он отказался.

Полиция изъяла у предпринимателя пистолет и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU