2020-05-07T10:32:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине в городе находятся более 3,6 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 7 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиЕще более 7 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Борьба с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. Один из главных способов – это своевременное выявление инфекции. Так, за последние сутки, 6 мая 2020 года, в Северной столице были обследованы 7241 человек. Собранные материалы были направлены в лаборатории. Результаты тестов будут известны спустя несколько дней.

- На карантине в связи с коронавирусом на 7 мая в Петербурге находится 3686 человек. Из них 158 - в обсерваторе, 795 - на самоизоляции, 2733 после контакта с зараженными, - рассказали в Смольном.

Также петербуржцы продолжают звонить на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За день было обработано 1447 вызовов.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 736 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 54 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 150 обращений, в полицию - 147. Остальные звонки были справочного характера.

От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 371 обращение на оказание помощи волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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