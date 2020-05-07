Над Петербургом прошла генеральная репетиция воздушного парада к 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T10:34:39+03:00

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Уже через два дня Петербург, как и вся Россия будет праздновать 75-ю годовщину Великой Победы. 9 мая в честь этого над городом пройдет парад военной авиации. А сегодня состоялась генеральная репетиция прохода вертолетов и самолетов парадным строем.

- Парадный строй авиации прошел над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом, затем ушел в сторону Кронштадта, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего участие в воздушном параде 9 мая примут 30 экипажей самолетов и вертолетов. Они вылетят с аэродромов в Карелии, Тверской области, а также из Пушкина и Левашово под Петербургом.

Возглавит строй тяжелый транспортный вертолет Ми-26, за ним пойдут многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолетами пролетят транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Завершат парад истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Парад над Санкт-Петербургом пройдет в 10:00 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU