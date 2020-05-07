2020-05-07T10:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года: Сразу 15 человек заболели

Мы собрали последние новости по числу заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии 7 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Карелии 7 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией с COVID-19. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года составили сразу 15 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала эпидемии достигло 125 человек.

- Если и дальше «десятками» пойдем, то никаких обещанных послаблений после майских не будет..., - прокомментировали ситуацию в пресс-службе губернатора республики.

Новые случаи заражения были выявлены: восемь в Петрозаводске, три в Беломорске, два в Прионежье, поселке Деревянное, по одному в Сегеже и Салми Питкярантского района.

Также за последние сутки из больниц были выписаны три человека. За все время выздоровели уже 22 человека. В общей сложности в Карелии проведено 19477 обследований на коронавирус, 492 за последние сутки. На самокарантине находятся 5977 человек,

ИСТОЧНИК KP.RU

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