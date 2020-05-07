2020-05-07T11:13:33+03:00
Общество

Еще 63 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области

По состоянию на 7 мая 2020 года общее число заболевших достигло 1263
Петр КИБЕР
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В Ленобласти подтверждены еще 63 случая коронавируса.В Ленобласти подтверждены еще 63 случая коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Всероссийский Оперативный штаб привел свежие данные по новым подтвержденным случаям коронавирусной инфекции. Всего за сутки в стране зафиксировано еще 11 231 заболевший, а общее число с начала пандемии составило уже 177 160. Также стало известно о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ленинградской области.

- По состоянию на 10:45 7 мая 2020 года в Ленинградской области подтверждено заражение еще 63 человек, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 1263. Из этого числа 330 человек вылечились, а трое скончались. Новых смертельных исходов не зафиксировано.

В активной фазе болезни находятся 930 человек. Подавляющее число из них – в стационарах. При этом в регионе остается свободной еще половина коек, зарезервированных для инфекционных больных.

Ситуация, по заверениям властей Ленобласти, контролируемая и с 12 в отдельных районах, где эпидемиологическая обстановка не считается сложной, могут постепенно снимать карантинные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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