Одного из пропавших рыбаков в Ленинградской области нашли в тростнике

7 Май 2020 2020-05-07T11:28:26+03:00

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В Ленинградской области нашли одного из двух пропавших еще 1 мая 2020 года рыбаков. Двое 43-летних мужчин отправились на рыбалку на реку Морье в деревню Ваганово, Всеволожского района, и не вернулись. Тело одного нашли днем 6 мая в камышах.

- Утром 5 мая в полицию обратилась 45-летняя женщина, которая рассказала, что ее брат вместе с другом отправился 1 мая на рыбалку, но так и не вернулся. При этом известно, что 3 мая на берегу реки Морье были обнаружены его вещи, об этом было сообщено в МЧС, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

6 мая 39-летний брат второго мужчины отправился самостоятельно искать рыбаков к реке, куда те отправились. Около 10:30 утра на берегу в бухте тростника он обнаружил тело. Труп рыбака, чьи вещи были ранее найдены, лежал лицом вниз. Признаков насильственной смерти на нем не было.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. Поиски второго рыбака продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU