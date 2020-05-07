2020-05-07T11:59:17+03:00
Дом. Семья

50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области

Все животные могут оказаться на улице, если волонтерская организация останется без земельного участка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти пытаются спасти приют с 600 собаками / Фото: Приют для собак "Островок надежды" (СПб)В Ленобласти пытаются спасти приют с 600 собаками / Фото: Приют для собак "Островок надежды" (СПб)
Изменить размер текста:

Почти 50 тысяч человек подписали петицию в защиту приюта для бездомных собак «Островок надежды», который находится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пару недель назад на сайте change.org появился призыв о помощи волонтерской организации, которая может остаться без земельного участка под приют. Это значит, что почти 600 собак окажутся на улице.

- 24 марта 2020 года администрация Ломоносовского района отказала приюту в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Отказ обжалуется в суде, однако у приюта нет времени и ресурсов, чтобы вести борьбу. Во-первых, приют выселяют с занимаемого участка. Во-вторых, в два раза сократились пожертвования, - говорится в петиции.

Ранее приют получил президентский грант в три миллиона рублей. Но не может его освоить без участка. Без этого волонтерам, согласно закону, придется вернуть всех 600 собак на прежние их места обитания, то есть на территорию Ломоносовского района. Все собаки привиты и здоровы, но это, помимо всего остального, приведет к крайне неблагоприятным социальным и санитарно-эпидемическим последствиям для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области
Одного из пропавших рыбаков в Ленинградской области нашли в тростнике
Еще 63 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года составило 4 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 7 мая 2020 года: Сразу 15 человек заболели
Над Петербургом прошла генеральная репетиция воздушного парада к 9 мая
Более 7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Бизнесмен выстрелил в юриста возле его дома в Санкт-Петербурге
20 жителей Петербурга и Ленобласти прилетели ночью вывозным рейсом из Китая
Режим ограничений в Санкт-Петербурге могут продлить до 1 июня 2020 года
Целая семья заболела из-за плесени в жилом доме в Ленинградской области
Полиция разыскивает женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле
«Вежливый» насильник надругался над школьницей за гаражами в Санкт-Петербурге
Автомобиль насмерть сбил парня на дороге под Гатчиной и скрылся с места
Погода на 7 мая в Санкт-Петербурге: Холодный ветер и облачно
Отца и сына обвинили в хранении взрывчатки и оружия, найденных при раскопках на Синявских высотах
Животные Ленинградского зоопарка передали привет горожанам
Больше 190 медработников лечатся от коронавируса в Боткинской больнице
Фанаты скончавшегося 73-летнего геймера из Петербурга хотят увековечить его память
Бобров-работяг заметили в Рыбацком
«Зенит» пожертвовал свою форму больнице имени Семашко, где лечат от коронавируса