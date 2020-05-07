50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области

7 Май 2020 2020-05-07T11:59:17+03:00

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Почти 50 тысяч человек подписали петицию в защиту приюта для бездомных собак «Островок надежды», который находится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Пару недель назад на сайте change.org появился призыв о помощи волонтерской организации, которая может остаться без земельного участка под приют. Это значит, что почти 600 собак окажутся на улице.

- 24 марта 2020 года администрация Ломоносовского района отказала приюту в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Отказ обжалуется в суде, однако у приюта нет времени и ресурсов, чтобы вести борьбу. Во-первых, приют выселяют с занимаемого участка. Во-вторых, в два раза сократились пожертвования, - говорится в петиции.

Ранее приют получил президентский грант в три миллиона рублей. Но не может его освоить без участка. Без этого волонтерам, согласно закону, придется вернуть всех 600 собак на прежние их места обитания, то есть на территорию Ломоносовского района. Все собаки привиты и здоровы, но это, помимо всего остального, приведет к крайне неблагоприятным социальным и санитарно-эпидемическим последствиям для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU