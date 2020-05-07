В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений

7 Май 2020 2020-05-07T12:01:59+03:00

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В Выборге частично обрушилась стенка Анненских (Аннинских, Анненкрон - в раннем варианте) укреплений. О том, что редкий памятник русского оборонного зодчества пострадал от воздействия времени и природы, в соцсетях сообщили местные жители.

- На Анненских укреплениях обрушилась стена, - пишет паблик «Интересные события в Выборге», где и было опубликовано фото.

По словам местных жителей, которые высказали мнение в комментариях, подобное происходит давно. Старинные укрепления, построенные в середине XVIII века, давно не реставрировались. Историческую каменную кладку разрушают корни разросшегося кустарника. Страдают постройки и от рук человека.

- Со стороны залива тоже разрушилась стена укреплений. Давненько уже. И никому дела нет, кусты там какие или ветром сдуло; Не надо там лазать туристам и прочим,а то шашлыки,собачки, - пишут жители Выборга в соцсетях.

Внешне повреждения стены не выглядят катастрофическими и все еще можно привести в порядок, однако пока о планах работ на Анненских укреплениях ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU