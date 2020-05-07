2020-05-07T12:30:56+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании

В квартире на Коломяжском проспекте они надругались над 39-летней женщиной
Петр КИБЕР
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Полиция ищет мигрантов по обвинению в групповом изнасиловании.Полиция ищет мигрантов по обвинению в групповом изнасиловании.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственное управление Следкома России по Петербургу завело уголовное дело о групповом изнасиловании, в котором подозревают двух уроженцев Узбекистана. 6 мая в одной из квартир дома 15, корпус 8 по Коломяжскому проспекту они надругались над 39-летней женщиной.

- По версии следствия, подозреваемые, совместно с тремя соучастниками, избили свою соотечественницу, после чего поочередно изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

По сведениям из правоохранительных органов, двое основных участников жестокой «оргии» уже задержаны. Это граждане Узбекистана 22 и 28 лет. Оба – безработные, регистрации в Петербурге не имеют.

Им избирается мера пресечения и будет предъявлено обвинение. Насильникам грозит от четырех до десяти лет лишения свободы

Еще троих мигрантов-нелегалов разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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