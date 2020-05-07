2020-05-07T12:47:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»

С 9 часов утра на улицах города много людей
Лилия КОЗЛОВА
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Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года упал до 2 балловИндекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года упал до 2 балловФото: Артем КИЛЬКИН
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Уже больше месяца в Северной столице действуют ограничительные правила для борьбы с распространением коронавируса. Однако теплая погода в начале мая, а также усталость от постоянного нахождения дома, «выгоняют» горожан на улицу. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону» уже в 9 часов утра.

- Уже в 9 часов утра индекс изоляции в Санкт-Петербурге составил 2,6 балла. К 12:30 он упал еще ниже, до 2,1 баллов. Это значит, что на улице очень много людей, - сообщает сервис «Яндекс».

По всей видимости, 2,1 балла это еще не предел, и индекс упадет еще ниже. Так, по итогам вчерашнего дня, 6 мая, индекс составил 2,1 балл. При этом в течение дня показатель падал до 1,8 балла.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6190 случаев заражения коронавирусом, 306 за последние сутки. За все время умерло 44 человека, выздоровело 1552 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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