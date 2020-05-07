В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T12:49:50+03:00

Многие погибшие от коронавируса в Петербурге страдали, в том числе, онкологическими заболеваниями Фото: Артем КИЛЬКИН

Его организуют на базе Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов

Изменить размер текста: A A

Отделение для больных, одновременно проходящих лечение от онкологического заболевания и борющихся с коронавирусом, появится в Петербурге. Вопрос о его создании сейчас прорабатывает Комитет по здравоохранению города на Неве.

– Предполагается, что это будет изолированное отделение с системой шлюзов, – сообщают в Комитете по здравоохранению Петербурга. – Его организуют на базе Городского онкологического диспансера на проспекте Ветеранов, 56.

На работе диспансера появление обособленного отделения с инфицированными глобально не скажется: он продолжит помогать и обычным больным с онкологическими диагнозами.

О сроках и количестве коек, которые развернут в Городском онкодиспансере для людей с подтвержденным Covid-19, пока не сообщается.

Впрочем, судя по официальным данным и заключениям экспертиз, многие погибшие от коронавируса в Петербурге страдали, в том числе, онкологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU