2020-05-07T13:17:07+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге

Трагедия произошла в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных работ
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения строительных лесов в ПетербургеСледственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения строительных лесов в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ на Расстанной улице, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро оказались в больнице. Об этом ведомство сообщило в четверг, 7 мая 2020 года.

- Утром 7 мая 2020 года в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной, с высоты 10 этажа произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего упали вниз шесть рабочих. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, пять человек доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, - рассказали в комитете.

После ЧП на место происшествия оперативно выехали руководство управления криминалистики, следственного отдела по Фрунзенскому району, следователи, а также прокурор Фрунзенского района.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, изымается необходимая документация, также выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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