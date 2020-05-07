2020-05-07T13:18:58+03:00
Общество

Стало известно, где в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса

В список вошли 27 населенных пунктов региона
Петр КИБЕР
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В Ленобласти коронавирус нашли в 27 городах и поселках.В Ленобласти коронавирус нашли в 27 городах и поселках.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список населенных пунктов, где 7 мая подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. В него вошли 27 городов и поселков региона.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 63 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:

- поселок Ефимовский (Бокситогорский район);

- город Мурино. Новое Девяткино, Токсово (Всеволожский район);

- Гатчина, Никольское (в том числе в Больнице имени Кащенко), Сиверский, Вырица, Монделево, Терволово, Коммунар, Белогорка, Ивановка, Большие Колпаны, Жабино, Лампово, Новый Свет, Новосиверская, Старицы, Вяхтелево (Гатчинский район);

- Кировск, Шлиссельбург, Приладожский, Назия (Кировский район);

- садоводство «Трансмаш», Гора-Валдай (Ломоносовский район);

- Лисино-Корпус (Тосненский район).

Всего по состоянию на 7 мая в Ленинградской области подтверждены 1263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 330 из них вылечились, трое умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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