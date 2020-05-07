Стало известно, где в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список населенных пунктов, где 7 мая подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. В него вошли 27 городов и поселков региона.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 63 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Новые заболевшие выявлены в следующих населенных пунктах:
- поселок Ефимовский (Бокситогорский район);
- город Мурино. Новое Девяткино, Токсово (Всеволожский район);
- Гатчина, Никольское (в том числе в Больнице имени Кащенко), Сиверский, Вырица, Монделево, Терволово, Коммунар, Белогорка, Ивановка, Большие Колпаны, Жабино, Лампово, Новый Свет, Новосиверская, Старицы, Вяхтелево (Гатчинский район);
- Кировск, Шлиссельбург, Приладожский, Назия (Кировский район);
- садоводство «Трансмаш», Гора-Валдай (Ломоносовский район);
- Лисино-Корпус (Тосненский район).
Всего по состоянию на 7 мая в Ленинградской области подтверждены 1263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 330 из них вылечились, трое умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU