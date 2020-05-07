Блокадник принял участие в генеральной репетиции авиации ко Дню Победы в Санкт-Петербурге

7 Май 2020 2020-05-07T13:28:31+03:00

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В четверг, 7 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция пролета авиации Западного военного округа ко Дню Победы. В ней принял участие житель блокадного Ленинграда, 82-летний ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в отставке Владимир Пимбурский.

- Вместе с военными летчиками Владимир Пимбурский поднялся на борт борт транспортного самолета Ту-134, который пролетел над Санкт-Петербургом в составе парадного строя авиации, - рассказали в ЗВО.

Также пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравили блокадника с приближающимся Днем Победы. Известно, что в годы блокады Ленинграда Владимир Пимбурский проживал в Кронштадте, позже был эвакуирован по «Дороге Жизни» на Ладожском озере, его отец оборонял город.

В тренировке пролета авиации Западного военного округа, который будет посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

ИСТОЧНИК KP.RU