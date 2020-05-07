2020-05-07T13:28:31+03:00
Общество

Блокадник принял участие в генеральной репетиции авиации ко Дню Победы в Санкт-Петербурге

Владимир Пимбурский побывал на борту транспортного самолета Ту-134
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Житель блокадного Ленинграда принял участие в тренировке пролёта авиации ЗВО в Санкт-Петербурге / Фото: ЗВОЖитель блокадного Ленинграда принял участие в тренировке пролёта авиации ЗВО в Санкт-Петербурге / Фото: ЗВО
Изменить размер текста:

В четверг, 7 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция пролета авиации Западного военного округа ко Дню Победы. В ней принял участие житель блокадного Ленинграда, 82-летний ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в отставке Владимир Пимбурский.

- Вместе с военными летчиками Владимир Пимбурский поднялся на борт борт транспортного самолета Ту-134, который пролетел над Санкт-Петербургом в составе парадного строя авиации, - рассказали в ЗВО.

Также пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравили блокадника с приближающимся Днем Победы. Известно, что в годы блокады Ленинграда Владимир Пимбурский проживал в Кронштадте, позже был эвакуирован по «Дороге Жизни» на Ладожском озере, его отец оборонял город.

В тренировке пролета авиации Западного военного округа, который будет посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подъемники для инвалидных колясок появятся на надземных пешеходных переходах Пулковского шоссе
Организатор шумной вечеринки у «Газпром Арены» получил 11 суток ареста
7 мая спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову исполнилось 65 лет
Петербуржцы выберут названия для трех безымянных фонтанов в городе
В Петербург к 9 мая пришли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов»
Комздрав привел подробности о четверых умерших от коронавируса пациента
Больше 500 тысяч горожан получили Единую карту петербуржца
Новый амбулаторный пункт для больных коронавирусом откроется в Санкт-Петербурге
Блокадник принял участие в генеральной репетиции авиации ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Уголовное дело возбудили после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб человек
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области