2020-05-07T13:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый амбулаторный пункт для больных коронавирусом откроется в Санкт-Петербурге

Центр на улице Есенина, дом 3, начнет свою работу с 8 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией откроется на севере Петербурга / Фото: СмольныйНовый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией откроется на севере Петербурга / Фото: Смольный
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в пятницу, 8 мая 2020 года, начнет работать новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией. Центр расположился в доме 3 по улице Есенина. Он был развернут за 72 часа, здесь установлен новый компьютерный томограф с высокой производительностью. В четверг, 7 мая, его посетил губернатор Александр Беглов.

- Это прекрасный пример того, как частные медицинские учреждения вносят свой вклад в общее дело – лечение заболевших коронавирусом, - отметил градоначальник.

В отличие от других подобных центров, где имеется только один компьютерный томограф, центр на Есенина оборудован тремя такими аппаратами. В условиях массового поступления больных с коронавирусной инфекцией в стационары города первичная медицинская сортировка приобретает особое значение. Особенно она важна на этапе принятия решения о госпитализации пациента.

В настоящий момент в Петербурге открыто 4 таких центра. Уже в первые дни работы центры показали свою высокую эффективность. Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подъемники для инвалидных колясок появятся на надземных пешеходных переходах Пулковского шоссе
Организатор шумной вечеринки у «Газпром Арены» получил 11 суток ареста
7 мая спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову исполнилось 65 лет
Петербуржцы выберут названия для трех безымянных фонтанов в городе
В Петербург к 9 мая пришли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов»
Комздрав привел подробности о четверых умерших от коронавируса пациента
Больше 500 тысяч горожан получили Единую карту петербуржца
Новый амбулаторный пункт для больных коронавирусом откроется в Санкт-Петербурге
Блокадник принял участие в генеральной репетиции авиации ко Дню Победы в Санкт-Петербурге
Стало известно, где в Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Уголовное дело возбудили после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Петербурге, где погиб человек
В Петербурге откроют отделение для онкобольных с коронавирусом
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 7 мая 2020 года опустился в «красную зону»
В Петербурге задержали мигрантов, подозреваемых в групповом изнасиловании
Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Выборге частично обрушилась стена Анненских укреплений
50 тысяч человек подписали петицию, чтобы спасти 600 собак из приюта в Ленинградской области