Новый амбулаторный пункт для больных коронавирусом откроется в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в пятницу, 8 мая 2020 года, начнет работать новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией. Центр расположился в доме 3 по улице Есенина. Он был развернут за 72 часа, здесь установлен новый компьютерный томограф с высокой производительностью. В четверг, 7 мая, его посетил губернатор Александр Беглов.
- Это прекрасный пример того, как частные медицинские учреждения вносят свой вклад в общее дело – лечение заболевших коронавирусом, - отметил градоначальник.
В отличие от других подобных центров, где имеется только один компьютерный томограф, центр на Есенина оборудован тремя такими аппаратами. В условиях массового поступления больных с коронавирусной инфекцией в стационары города первичная медицинская сортировка приобретает особое значение. Особенно она важна на этапе принятия решения о госпитализации пациента.
В настоящий момент в Петербурге открыто 4 таких центра. Уже в первые дни работы центры показали свою высокую эффективность. Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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