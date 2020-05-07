Комздрав привел подробности о четверых умерших от коронавируса пациента

7 Май 2020 2020-05-07T14:12:38+03:00

Двое мужчин и две женщины умерли в Петербурге от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего с начала пандемии жертвами болезни стали 44 человека

Изменить размер текста: A A

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел подробности о четверых пациентах, о смерти которых от коронавируса было объявлено 7 мая. По сведениям ведомства, жертвами болезни стали двое мужчин и две женщины.

- Два пациента, женщина 71 года и мужчина 67 лет, умерли в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина. Мужчина 76 лет скончался в Городской многопрофильной больнице № 2, женщина 48 лет скончалась в Госпитале для ветеранов войн, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Даты смерти в ведомстве не называют, однако известно, что они произошли не сегодня. Специальная комиссия по летальным исходам несколько дней, а иногда и недель устанавливает точные причины гибели пациента.

В данном случае известно, что умершие имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и обструктивную болезнь легких, которые посчитали сопутствующими. Основной причиной смерти признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Общее число подтвержденных смертей от коронавируса в Петербурге достигло 44-х.

ИСТОЧНИК KP.RU