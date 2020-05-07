2020-05-07T15:14:29+03:00
Общество

Петербуржцы выберут названия для трех безымянных фонтанов в городе

Проголосовать может каждый горожанин в интернете
Лилия КОЗЛОВА
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Подведены первые итоги голосование на наименование безымянных фонтанов в Санкт-ПетербургеПодведены первые итоги голосование на наименование безымянных фонтанов в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Санкт-Петербурга сами выберут названия для трех безымянных фонтанов. На сайте «Водоканала» продолжается голосование за самое народное имя, которое продлится до 15 мая 2020 года. Предлагается назвать фонтаны на площади Победы, на Лермонтовском проспекте у дома 41 и фонтан в городе Зеленогорск, расположенный на Приморском шоссе у дома 559/1.

- В голосовании за название фонтанов на площади Победы лидируют варианты «Радужные» и «Рубежные». Этим наименованиям отдали предпочтение по 33% проголосовавших горожан. Еще 13% петербуржцев проголосовали за вариант «Встречные», - рассказали в «Водоканале».

Фонтан на Лермонтовском петербуржцы предложили назвать «Адмиралтейский», «Свадебный» или «Ансамбль». Настоящая борьба развернулась в ходе выбора названия для фонтана в городе Зеленогорск. Мнения горожан разделились между двумя вариантами: «Лучистый» поддержали 55% респондентов, а за «Приморский» проголосовали 30%.

На 2020 год в Петербурге запланирована реконструкция четырех фонтанов: три вышеупомянутые и фонтан «Слава» в парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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