7 мая спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову исполнилось 65 лет

7 Май 2020 2020-05-07T15:16:24+03:00

С днем рождения его уже поздравил губернатор города Александр Беглов

Изменить размер текста: A A

7 мая исполнилось 65 лет спикеру Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову. В день рождения главу парламента поздравил губернатор Северной столицы, а также депутаты и простые горожане. Как себя чувствует сам юбиляр, «Комсомолке» рассказала пресс-служба ЗакСа.

- Вячеслав Серафимович продолжает работать с соблюдением соответствующих мер безопасности, профилактики. Он регулярно сдает анализы на коронавирус, здоров, находится в отличной физической форме, - отметили в парламенте.

Конечно, нынешняя ситуация на всех накладывает особые обязательства, но спикер Заксобрания по-прежнему максимально сосредоточен на работе. А еще Вячеслав Макаров с нетерпением ждет, когда все ограничения снимут, и он снова сможет начать играть в баскетбол, футбол и мериться в них силой с молодежью.

- Яркий политик, человек лидерских качеств и твердой воли, за многие годы парламентской деятельности вы внесли весомый вклад в развитие Санкт-Петербурга. При вашем активном участии в Северной столице принимаются новые законы и стратегически важные решения, – обратился к главе парламента губернатор Александр Беглов.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Вячеславу Макарову всего самого наилучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU