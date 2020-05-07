Организатор шумной вечеринки у «Газпром Арены» получил 11 суток ареста

7 Май 2020 2020-05-07T15:39:28+03:00

Организатор вечеринки на Крестовском острове получил 11 суток ареста. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Наказание за массовую тусовку с дрифтом и музыкой вынес Петроградский районный суд Петербурга [видео]

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Петроградский районный суд определил наказание для молодого уроженца Ростовской области, который устроил шумную вечеринку на Крестовском острове рядом с «Газпром Ареной» и «Сибур Ареной». Массовые дрифт-покатушки с музыкой, кальянами и сотнями человек, стоили организатору 11 суток административного ареста.

- Суд установил, что 1 мая в 21.05 обвиняемый организовал массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте, путем размещения в канале «Sibur Arena Chat» в Telegram поста с призывом собраться у стадиона для сбора мусора. На канал подписано 1 168 человек, целью указано: «сходки, автозвук, будь в нашем движении», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам 23-летний мужчина вину признал, но считает, что все получилось случайно и просто в какой-то момент вышло из-под контроля. Суду он заявил, что очень сожалеет, что не подумал о последствиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777341" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержали возможного организатора дрифт-вечеринки у "Газпром Арены".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Судья учел все обстоятельства и назначил любителю тусовок 11 суток административного ареста за организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776695" frameborder="0"></iframe> Танцы во время самоизоляции у Газпром-арены.

ИСТОЧНИК KP.RU