2020-05-07T15:39:28+03:00
Общество

Организатор шумной вечеринки у «Газпром Арены» получил 11 суток ареста

Наказание за массовую тусовку с дрифтом и музыкой вынес Петроградский районный суд Петербурга [видео]
Петр КИБЕР
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Организатор вечеринки на Крестовском острове получил 11 суток ареста. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛООрганизатор вечеринки на Крестовском острове получил 11 суток ареста. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Петроградский районный суд определил наказание для молодого уроженца Ростовской области, который устроил шумную вечеринку на Крестовском острове рядом с «Газпром Ареной» и «Сибур Ареной». Массовые дрифт-покатушки с музыкой, кальянами и сотнями человек, стоили организатору 11 суток административного ареста.

- Суд установил, что 1 мая в 21.05 обвиняемый организовал массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте, путем размещения в канале «Sibur Arena Chat» в Telegram поста с призывом собраться у стадиона для сбора мусора. На канал подписано 1 168 человек, целью указано: «сходки, автозвук, будь в нашем движении», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам 23-летний мужчина вину признал, но считает, что все получилось случайно и просто в какой-то момент вышло из-под контроля. Суду он заявил, что очень сожалеет, что не подумал о последствиях.

В Петербурге задержали возможного организатора дрифт-вечеринки у "Газпром Арены".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Судья учел все обстоятельства и назначил любителю тусовок 11 суток административного ареста за организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Танцы во время самоизоляции у Газпром-арены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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