Подъемники для инвалидных колясок появятся на надземных пешеходных переходах Пулковского шоссе

7 Май 2020 2020-05-07T15:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Надземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге станут доступны для маломобильных групп населения. Как стало известно в четверг, 7 мая 2020 года, Смольный объявил электронный аукцион на поиск подрядной организации для установки лифтового оборудования для комфортного передвижения людей с инвалидностью. Изменения коснутся перехода у домов 72 и 105.

- Проектными решениями в каждом надземном пешеходном переходе предусмотрены подъемные платформы в огражденной шахте на площадки выхода в пешеходный переход на уровне 2-го этажа, - рассказали в комитете транспортной инфраструктуры.

При реконструкции предусмотрена внутренняя и наружная отделка только в зоне установки шахт подъемников. Внутренняя отделка лестничных сходов и остеклённых пешеходных галерей сохраняется. Габариты существующих надземных пешеходных переходов также меняться не будут.

Начальная цена контракта – 35,62 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2020 года. Заявки на участие принимаются до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU