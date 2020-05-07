2020-05-07T15:40:13+03:00
Общество

Подъемники для инвалидных колясок появятся на надземных пешеходных переходах Пулковского шоссе

Лифтовое оборудование позволит комфортно передвигаться маломобильным группам людей
Лилия КОЗЛОВА
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Надземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе станут доступнее для маломобильных групп населенияНадземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе станут доступнее для маломобильных групп населенияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Надземные пешеходные переходы на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге станут доступны для маломобильных групп населения. Как стало известно в четверг, 7 мая 2020 года, Смольный объявил электронный аукцион на поиск подрядной организации для установки лифтового оборудования для комфортного передвижения людей с инвалидностью. Изменения коснутся перехода у домов 72 и 105.

- Проектными решениями в каждом надземном пешеходном переходе предусмотрены подъемные платформы в огражденной шахте на площадки выхода в пешеходный переход на уровне 2-го этажа, - рассказали в комитете транспортной инфраструктуры.

При реконструкции предусмотрена внутренняя и наружная отделка только в зоне установки шахт подъемников. Внутренняя отделка лестничных сходов и остеклённых пешеходных галерей сохраняется. Габариты существующих надземных пешеходных переходов также меняться не будут.

Начальная цена контракта – 35,62 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2020 года. Заявки на участие принимаются до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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