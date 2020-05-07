2020-05-07T16:00:06+03:00
Общество

Панно «Рабочий и Красноармеец» ожило на стене дома в Санкт-Петербурге

Двухметровые красные фигуры начали двигаться благодаря петербургскому дизайнеру [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Дизайнер из Петербурга оживил панно на Приморском проспектеДизайнер из Петербурга оживил панно на Приморском проспектеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге ожило огромное панно на стене дома 6 по Приморскому проспекту. Благодаря дизайнеру Денису Устюжанину и компьютерной графике, двухметровые фигуры на брандмауэре здания начало двигаться. Петербуржец рассказал, что живет неподалеку с «Рабочим и Красноармейцем», и они уже давно привлекали его внимание.

- На Приморском проспекте, недалеко от моего дома, есть здание, которое украшает панно «Рабочий и Красноармеец». Я много раз проезжал мимо и обращал на него внимание. Так как недавно был День Труда и скоро будет День Победы, я решил оживить его, немного стряхнуть пыль истории, так сказать, - написал он в своем Instagram.

Подписчики дизайнера оценили задумку Дениса, отметив, что теперь по-другому будут смотреть на это панно вживую, представляя, что оно и вправду двигается.

«Рабочий и Красноармеец» появились на стене дома еще в советские времена. Это двухметровые фигуры красного цвета, позади которых восходит солнце.

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Панно "Рабочий и Красноармеец" ожило на Приморском проспекте в Петербурге
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ИСТОЧНИК KP.RU

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