Панно «Рабочий и Красноармеец» ожило на стене дома в Санкт-Петербурге

7 Май 2020 2020-05-07T16:00:06+03:00

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В Санкт-Петербурге ожило огромное панно на стене дома 6 по Приморскому проспекту. Благодаря дизайнеру Денису Устюжанину и компьютерной графике, двухметровые фигуры на брандмауэре здания начало двигаться. Петербуржец рассказал, что живет неподалеку с «Рабочим и Красноармейцем», и они уже давно привлекали его внимание.

- На Приморском проспекте, недалеко от моего дома, есть здание, которое украшает панно «Рабочий и Красноармеец». Я много раз проезжал мимо и обращал на него внимание. Так как недавно был День Труда и скоро будет День Победы, я решил оживить его, немного стряхнуть пыль истории, так сказать, - написал он в своем Instagram.

Подписчики дизайнера оценили задумку Дениса, отметив, что теперь по-другому будут смотреть на это панно вживую, представляя, что оно и вправду двигается.

«Рабочий и Красноармеец» появились на стене дома еще в советские времена. Это двухметровые фигуры красного цвета, позади которых восходит солнце.

epifantry Панно "Рабочий и Красноармеец" ожило на Приморском проспекте в Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU