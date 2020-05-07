Ленинградскую симфонию для россиян исполнит международный оркестр

7 Май 2020 2020-05-07T16:30:29+03:00

Музыканты из разных стран мира объединятся, чтобы сыграть легендарное произведение Шостаковича

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Ко дню 75-летия Победы в прямом эфире прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича. Произведение, в котором композитор буквально предсказал исход войны, сыграют 108 музыкантов из 15 стран мира.

Все они сейчас находятся на самоизоляции и в эфир выйдут из собственных квартир. Дирижировать международным оркестром будет эстонский маэстро Кристьян Ярви.

Виртуальный ансамбль из России, Прибалтики и Европы объединится в рамках проекта «Музыка мира», который организует фонд культурных и образовательных программ «Открытое море». Посмотреть трансляцию седьмой симфонии Шостаковича можно будет на официальном портале «Рамблер» 8 мая в 15.00.

Напомним, ранее Комитет по культуре рассказал о создании портала, где собрана информация обо всех онлайн-мероприятиях в честь Дня Победы. На сайте опубликованы сведения о трансляции концертов, спектаклей, экскурсий, которые состоятся 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU