Ленинградскую симфонию для россиян исполнит международный оркестр
Ко дню 75-летия Победы в прямом эфире прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича. Произведение, в котором композитор буквально предсказал исход войны, сыграют 108 музыкантов из 15 стран мира.
Все они сейчас находятся на самоизоляции и в эфир выйдут из собственных квартир. Дирижировать международным оркестром будет эстонский маэстро Кристьян Ярви.
Виртуальный ансамбль из России, Прибалтики и Европы объединится в рамках проекта «Музыка мира», который организует фонд культурных и образовательных программ «Открытое море». Посмотреть трансляцию седьмой симфонии Шостаковича можно будет на официальном портале «Рамблер» 8 мая в 15.00.
Напомним, ранее Комитет по культуре рассказал о создании портала, где собрана информация обо всех онлайн-мероприятиях в честь Дня Победы. На сайте опубликованы сведения о трансляции концертов, спектаклей, экскурсий, которые состоятся 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU