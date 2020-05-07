2020-05-07T16:40:22+03:00
Общество

Девушка устроила "скачки" по машинам у метро «Пионерская» ради лайков в Инстаграме

Забираясь на очередной автомобиль, она ногой сломала дворник [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка устроила забег по машинам в Петербурге ради эффектного видеоДевушка устроила забег по машинам в Петербурге ради эффектного видеоФото: принтскрин видео.
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В социальной сети жители Санкт-Петербурга обсуждают ночные «скачки» девушки по машинам, припаркованным рядом со станцией метро «Пионерская». 7 мая в сети появилась видео, на котором некая девушка по имени Даша, так ее называет подруга за кадром, ловко ходит по машинам, пружинит на них. И все ради лайков в Инстаграм.

- Хорошо все-таки, что хозяева авто не застали Дашу за этим делом... Потом заносить деньги дознавателю за то, что сделал ее инвалидом, - прокомментировал один из участников обсуждения.

Видео "подвига" девушки попало в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Видео "подвига" девушки попало в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

На кадрах веселья девочек видно, как Даша забирается на красную машину. Забираясь на крышу, она поставила ногу на лобовое стекло и в этот момент на видео слышен треск, по всей видимости, дворников.

- Девочке Даше стоило бы побегать и поискать себе мозги. Но теперь она будет бегать и искать деньги, чтобы заплатить за ущерб.

Кто оказались этими ночными хулиганками, теперь предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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