В Петербурге за сутки 20 человек вылечились от коронавируса, запас по койкам - 1200 штук

7 Май 2020 2020-05-07T16:47:07+03:00

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Петербургский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом привел новые данные по числу горожан, излечившихся от смертельно опасной болезни. По состоянию на 7 мая их стало 1552.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 6190 случаев заражения COVID-19. Умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека, - сообщает Оперштаб.

Прирост по заболевшим за последние 24 часа составил 306 человек. Скончались еще четверо, а выздоровели 20. В активной фазе болезни в больницах города остаются 4594 человека. Учитывая общее количество развернутых коек в 5800, запас по местам в медучреждениях еще есть. К тому же пациенты с легкой формой COVID-19 по разрешению врачей могут лечиться дома.

Отметим, что Санкт-Петербург продолжает уверенно занимать третью строчку среди регионов с самым большим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции. Больше зараженных только в Подмосковье (17 432) и Москве (96 676).

ИСТОЧНИК KP.RU