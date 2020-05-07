Петербургские ветераны смогут пообщаться друг с другом в Zoom

7 Май 2020 2020-05-07T17:18:21+03:00

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Петербургские ветераны станут участниками акции #Однополчане и смогут пообщаться в онлайн-формате. Первая встреча фронтовиков состоится сегодня, 7 мая, с помощью сервиса Zoom.

Защитники отечества смогут увидеться сегодня в 18.00 с помощью интернет-технологий. В их числе Игорь Морштейн – он служил в артиллерии, сражался в битве за Ленинград, Вячеслав Добрынин - руководитель Совета ветеранов 2-й Ударной армии и Семен Малышев - участник операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда у Ладожского озера.

Выйти на связь в онлайн-конференции ветеранам помогут волонтеры. Они также поздравят участников Великой Отечественной войны с праздником и вручат им подарки.

В онлайн-формате в к 75-летию победы состоится множество событий. Чтобы не пропустить их, в Петербурге создали интернет-портал, где собрана вся информация о праздничных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU