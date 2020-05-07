В Ленобласти за путину выловили 776 тонн корюшки

7 Май 2020 2020-05-07T17:20:18+03:00

Это рекорд за последние несколько лет

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Корюшка – символ не только Петербурга, но и Ленинградской области. Однако если городские рыбаки ловят серебристую рыбку в Финском заливе или Неве, то областные – на Ладожском озере. Здесь корюшка чуть другая, зато и запасов ее больше. Так, 2020 год стал рекордным по объему улова.

- С начала промысла 25 марта, в Ладожском озере выловлено 776 тонн рыбы, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для сравнения: в прошлом сезоне путину было добыто 756 тонн корюшки, а в 2018 — 737 тонн.

Впрочем, и нынешний рекорд – не предел. Всего разрешенная квота на 2020 год составляет 1068 тонн. Столько рыболовы поймают вряд ли, но еще немного корюшки наверняка попадет на столы жителей Ленобласти и Петербурга.

Кроме самой Ладоги, добыча идет в реках Волхов, Сясь, Свирь. А всего ловлей корюшки в Ленобласти занимаются 26 организаций.

Пойманную рыбу отправляют в магазины города и области, а также перерабатывают на предприятиях или замораживают до будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU