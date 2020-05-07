В Ленобласти за путину выловили 776 тонн корюшки
Корюшка – символ не только Петербурга, но и Ленинградской области. Однако если городские рыбаки ловят серебристую рыбку в Финском заливе или Неве, то областные – на Ладожском озере. Здесь корюшка чуть другая, зато и запасов ее больше. Так, 2020 год стал рекордным по объему улова.
- С начала промысла 25 марта, в Ладожском озере выловлено 776 тонн рыбы, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Для сравнения: в прошлом сезоне путину было добыто 756 тонн корюшки, а в 2018 — 737 тонн.
Впрочем, и нынешний рекорд – не предел. Всего разрешенная квота на 2020 год составляет 1068 тонн. Столько рыболовы поймают вряд ли, но еще немного корюшки наверняка попадет на столы жителей Ленобласти и Петербурга.
Кроме самой Ладоги, добыча идет в реках Волхов, Сясь, Свирь. А всего ловлей корюшки в Ленобласти занимаются 26 организаций.
Пойманную рыбу отправляют в магазины города и области, а также перерабатывают на предприятиях или замораживают до будущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU