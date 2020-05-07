К 9 мая в Ленобласти отремонтировали Дорогу жизни

7 Май 2020 2020-05-07T17:45:24+03:00

Рабочие заменили асфальт на участке от Петербурга до Румболовской горы

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В преддверии Дня Победы дорожники Ленинградской области сделали подарок всем местным жителям и петербуржцам – отремонтировали легендарную Дорогу жизни. Сейчас этой трассой пользуются тысячи автомобилистов, а в годы войны по ней и льду Ладожского озера шло единственное сообщение с блокадным Ленинградом.

- Ремонт выполнен меньше чем за месяц. Дорожники работали практически круглосуточно, чтобы работы минимально ограничивали движение транспорта, — заявил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

На участке от границы области с Петербургом до Румболовской горы рабочие уложили новый, асфальт с усиленным щебеночным основанием - «Суперпейв».

Это сделано из-за постоянно растущей интенсивности движения автомобилей, которая, до 40 тысяч машин в сутки.

Вместе с заменой дорожного покрытия были расчищены от зарослей и обочины. Это необходимо для лучшей видимости и безопасности водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU