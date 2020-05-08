2020-05-07T17:50:54+03:00
Общество

Бонус для будущих врачей: талантливые абитуриенты смогут обучаться за счет вуза

Такую возможность для питерских абитуриентов-2020 предоставляет Университет «Реавиз»
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Фото предоставлено Университетом «Реавиз»Фото предоставлено Университетом «Реавиз»
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Приятная новость для питерских абитуриентов-2020. Выпускники российских школ, мечтающие стать врачами, и желающие пройти обучение по специальностям стоматология или лечебное дело в Санкт-Петербурге, могут учиться бесплатно или с существенной скидкой. Такую возможность предоставляет Университет «Реавиз». Вуз появился на рынке высшего образования Санкт-Петербурга в прошлом году и сразу заявил о себе. Сегодня «Реавиз» уверенно наращивает профессиональный авторитет и численность студентов.

Напомним, что данный вуз входит в группу университетов «Реавиз», которая успешно готовит студентов, ординаторов, аспирантов, докторантов и ведет последипломное образование врачей в России с 1993 года. За 25 с лишним лет было выпущено свыше 5000 врачей, еще 8000 ежегодно повышают свою квалификацию. В 2019 году «Реавиз» вошел в пятерку лучших частных вузов России по оценке РА RAEX.

Как же получить бонус на обучение?

Чтобы получить возможность учиться бесплатно или с хорошей скидкой, необходимо принять участие в конкурсе, который вуз проводит с 1 июня по 23 августа 2020 г. Призовой фонд — четыре гранта по каждой из специальностей. Грант предоставляет собой скидку в размере от 10% до 100% от стоимости образовательных услуг.

Конкурс проходит в три этапа: заявка и предоставление портфолио личных достижений, онлайн-тестирование на официальном сайте «Реавиза» по биологии, химии и русскому языку. И, наконец, подача документов в приемную комиссию с предоставлением результатов ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку. Дополнительные баллы начисляются за медали или иные персональные достижения в учебе. Победители конкурса - участники, занявшие четыре первые позиции, - определяются путем суммирования набранных баллов.

Старт приема заявок – 1 июня 2020 года.

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»

Фото предоставлено Университетом «Реавиз»

Университет РЕАВИЗ в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.8, корпус 2, лит. А

Телефон: 8 (800) 600-24-00

spbreaviz.ru/

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