2020-05-07T18:15:02+03:00
Происшествия

Мошенники с ценными бумагами обманули петербуржцев на 100 миллионов рублей

Только в колл-центре «инвесткомпании» работали около 40 человек [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге мошенники выманили у горожан 100 миллионов рублей.В Петербурге мошенники выманили у горожан 100 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургские полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые предлагали доверчивым людям заработать на ценных бумагах. Для привлечения клиентов был открыты несколько офисов, организован большой колл-центр и запущены рекламные сайты.

- Через сайт поиска работы организаторы, создав видимость успешной компании, наняли около 40 менеджеров, которые работали с клиентами и убеждали тех делать инвестиции, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Людей приглашали в офисы в центре Петербурга, где верившие в успешность компании менеджеры расписывали радужные перспективы и вовлекали горожан в инвестиции. Если денег не было, их тут же предлагали взять в кредит в местной микрофинасовой конторе.

При этом полученные средства мошенники никуда не инвестировали, а просто складывали в собственные карманы. Часть денег пошла на открытие новых офисов в Ярославской и Московской областях. Заработать удалось свыше 100 миллионов рублей.

Но прибыльный «бизнес» прикрыла полиция. Трое организаторов задержаны, им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере». Ответственность – до шести лет тюрьмы.

В Петербурге мошенники обманули клиентов инвестфирмы на 100 миллионов рублей.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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