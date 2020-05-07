Мошенники с ценными бумагами обманули петербуржцев на 100 миллионов рублей
Петербургские полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые предлагали доверчивым людям заработать на ценных бумагах. Для привлечения клиентов был открыты несколько офисов, организован большой колл-центр и запущены рекламные сайты.
- Через сайт поиска работы организаторы, создав видимость успешной компании, наняли около 40 менеджеров, которые работали с клиентами и убеждали тех делать инвестиции, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Людей приглашали в офисы в центре Петербурга, где верившие в успешность компании менеджеры расписывали радужные перспективы и вовлекали горожан в инвестиции. Если денег не было, их тут же предлагали взять в кредит в местной микрофинасовой конторе.
При этом полученные средства мошенники никуда не инвестировали, а просто складывали в собственные карманы. Часть денег пошла на открытие новых офисов в Ярославской и Московской областях. Заработать удалось свыше 100 миллионов рублей.
Но прибыльный «бизнес» прикрыла полиция. Трое организаторов задержаны, им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере». Ответственность – до шести лет тюрьмы.
В Петербурге мошенники обманули клиентов инвестфирмы на 100 миллионов рублей.Видео: МВД РФ
ИСТОЧНИК KP.RU