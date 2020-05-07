В Ленобласти разбили Сад памяти погибшим девушкам-лесорубам

7 Май 2020 2020-05-07T18:59:13+03:00

Во Всеволожском лесничестве разбили сад в память о погибших девушках-лесорубах. Фото: пресс-служба правительства ЛО

К 9 мая здесь установили новый памятник и высадили 75 лип

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Сад памяти погибшим девушкам-лесорубам появился к 75-й годовщине Великой Победы в Ленинградской области. Его разбили во Всеволожском лесничестве, там, где в военные годы женщины занимались заготовкой дров для блокадного Ленинграда.

- К существующей на этом месте с 1966 года стеле, лесники установили, разработанный по их заказу, мраморный памятник с именами погибших, расчистили и перепланировали территорию, разбили новую центральную клумбу и заложили аллею памяти, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На граните памятника выбиты имена ленинградских девушек-лесорубов, погибших на этом месте 23 августа 1942 года в результате немецкого артобстрела. Здесь же они и захоронены.

В их память и в ознаменование 75-й годовщины Победы, лесники высадили аллею из 75 лип.

Эта акция прошла в рамках проекта «Сад памяти», цель которого – высадить по России 27 миллионов деревьев, по числу граждан СССР погибших в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU