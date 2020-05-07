За неделю клещи покусали 359 человек, в том числе 115 детей в Петербурге и области
Климатическая весна окончательно пришла в Петербург и Ленинградскую область. Вместе с плюсовой температурой и солнцем активизировались дачники. А параллельно с ними и их давние «друзья» - клещи. И только за последнюю неделю от их «укусов» пострадали 359 человек. В том числе 115 детей.
- Случаи укусов в основном произошли на территории Ленинградской области. На территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 38 случаев присасывания клещей: 11 - в Курортном, по 8 – в Пушкинском, Приморском, по 3 - в Выборгском, Красногвардейском, по 2 – в Кировском, Колпинском, 1 – в Петродворцовом районах, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В случае укуса, специалисты советуют немедленно обращаться за помощью к врачу и не доставать паразита самостоятельно. А самого клеща потом обязательно надо сдать на исследование.
С 27 апреля по 3 мая в петербургских лабораториях проверено 232 привезенных покусанными горожанами клеща. И 40 клещей оказались переносчиками боррелиоза (болезнь Лайма).
Защититься от него нельзя, но можно вылечиться, если вовремя пойти к врачу.
А вот от энцефалита, который также переносят клещи, можно сделать прививку. Это совершенно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU