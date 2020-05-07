2020-05-07T19:51:06+03:00
Общество

35 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации больницы №40 Курортного района

Из них 12 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
База доноров в Санкт-Петербурге только начинает формироваться.База доноров в Санкт-Петербурге только начинает формироваться.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Больница №40 в Курортном районе Санкт-Петербурга с середины апреля принимает пациентов с COVID-19. Терапевтический корпус на 130 коек срочно пришлось перепрофилировать из-за нехватки мест в других медучреждениях города. Об этом сообщил журналистам главный специалист по анестезиологии и реанимации СПб ГБУЗ «Городская больница №40» Евгений Гарбузов.

- В реанимации сейчас находится 35 пациентов с коронавирусом, 12 из них на искусственной вентиляции легких. Большинство людей старше 50 лет, - отметил врач.

Гарбузов также обратил внимание на то,что губернатор Петербурга поставил задачу найти новые эффективные методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

- Наш комитет по здравоохранению поставил также эту задачу перед нами, и метод переливания плазмы от пациентов, перенесших инфекцию, выбран как один из эффективных, - пояснил Евгений Гарбузов.

Он добавил, что в городе на Неве база доноров только начинает формироваться. Напомню,что в четверг, 7 мая, в Петербурге впервые на базе Городской станции переливания крови взяли плазму крови у 4 выздоровевших пациентов городской больницы №40 в Сестрорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего чиновника из Петербурга обвинили в ежемесячных взятках
Вывозной рейс из Токио с иностранцами и петербуржцами приземлился в Пулково
Где нужно носить маски и перчатки в Ленинградской области в период коронавируса: в списке 29 населенных пунктов
35 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации больницы №40 Курортного района
Глава Роспотребнадзора Петербурга: снимать карантин пока рано
За неделю клещи покусали 359 человек, в том числе 115 детей в Петербурге и области
В Ленобласти разбили Сад памяти погибшим девушкам-лесорубам
Полиция привлекла к ответственности ресторан на Крестовском острове за «октоберфест» в минувшие выходные
Мошенники с ценными бумагами обманули петербуржцев на 100 миллионов рублей
К 9 мая в Ленобласти отремонтировали Дорогу жизни
В Ленобласти за путину выловили 776 тонн корюшки
Петербургские ветераны смогут пообщаться друг с другом в Zoom
В Петербурге за сутки 20 человек вылечились от коронавируса, запас по койкам - 1200 штук
Девушка устроила "скачки" по машинам у метро «Пионерская» ради лайков в Инстаграме
Ленинградскую симфонию для россиян исполнит международный оркестр
Ешь, спи, играй: Что делают жители Санкт-Петербурга на самоизоляции