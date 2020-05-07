35 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации больницы №40 Курортного района

7 Май 2020 2020-05-07T19:51:06+03:00

Из них 12 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

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Больница №40 в Курортном районе Санкт-Петербурга с середины апреля принимает пациентов с COVID-19. Терапевтический корпус на 130 коек срочно пришлось перепрофилировать из-за нехватки мест в других медучреждениях города. Об этом сообщил журналистам главный специалист по анестезиологии и реанимации СПб ГБУЗ «Городская больница №40» Евгений Гарбузов.

- В реанимации сейчас находится 35 пациентов с коронавирусом, 12 из них на искусственной вентиляции легких. Большинство людей старше 50 лет, - отметил врач.

Гарбузов также обратил внимание на то,что губернатор Петербурга поставил задачу найти новые эффективные методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

- Наш комитет по здравоохранению поставил также эту задачу перед нами, и метод переливания плазмы от пациентов, перенесших инфекцию, выбран как один из эффективных, - пояснил Евгений Гарбузов.

Он добавил, что в городе на Неве база доноров только начинает формироваться. Напомню,что в четверг, 7 мая, в Петербурге впервые на базе Городской станции переливания крови взяли плазму крови у 4 выздоровевших пациентов городской больницы №40 в Сестрорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU