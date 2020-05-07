2020-05-07T19:43:33+03:00
Общество

Глава Роспотребнадзора Петербурга: снимать карантин пока рано

Наталья Башкетова заявила, что сейчас темпы прироста больных слишком высокие, чтобы делать послабления режима
Петр КИБЕР
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В Петербурге пока не будут ослаблять карантинный режим.В Петербурге пока не будут ослаблять карантинный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Главный вопрос, который волнует петербуржцев, уже больше месяца живущих в режиме самоизоляции – когда же наконец начнут снимать карантинные ограничения. Увы, но пока порадовать горожан нечем. Так, главный городской санитарный врач Наталья Башкетова заявила, что пока рост числа заболевших слишком высокий.

- Эпидемиологическая ситуация пока напряженная. Решение вопросов о послаблении режима может быть принято только после того, как темпы прироста не будут превышать двух процентов. На сегодня это от семи до восьми процентов, - сказала в эфире программы «Петербург против коронавируса».

На данный момент пока даже приблизительно нельзя сказать, с какого числа начнется ослабление режима. Но даже когда оно случится, то будет поэтапным.

Сначала заработают все промышленные предприятия (сейчас не функционируют около половины), потом постепенно начнут открываться парикмахерские, салоны красоты, небольшие магазины и так далее. И лишь в конце – большие торговые центры.

Но в любом случае горожанам еще долго придется соблюдать меры предосторожности - тщательно мыть руки, избегать людных мест и так далее.

- Мы начинаем жить в новой реальности, - заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. И пообещал ввести в городе обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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